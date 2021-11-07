«Урал» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.98.
«На старте сезона от «Урала» ожидали большего, но после 13-го тура остаётся только надежда на чудо и сохранение прописки в элитном дивизионе России.
На счету Екатеринбурга две победы и четыре мирных исхода, которые принесли всего 10 очков и пять забитых голов. В последнем туре оранжево-чёрные смотрелись достаточно неплохо и сумели вырвать турнирный балл у «Химок».
Действующий чемпион набрал обороты и уже на пять пунктов опережает ближайшего преследователя. После двух осечек подряд Санкт-Петербург провёл два феерических поединка со «Спартаком» и «Динамо».
Не могу не отметить блестящие показатели подопечных Семака в атаке, которые отличалась 34 раза. «Зенит» получил урок европейского футбола, что команда должна учитывать это в домашнем чемпионате.
Я считаю, что чемпион обязан выигрывать за счёт состава. «Урал» может уйти в оборону всей командой, но я такого с их стороны давно не наблюдал. Ожидаю уверенный успех Санкт-Петербурга. Моя ставка – фора (-1.5) на «Зенит».
Где смотреть матч «Урал» — «Зенит»?
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Локомотив».
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