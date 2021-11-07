«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный спортивный комментатор Денис Казанский дал свой прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.44.

«Думаю, можно ожидать в скором времени отставки Рафаэля Бенитеса. Что-то совсем плохи у него дела на «Гудисоне». Дело даже не в том, что команда проигрывает три последних матча, а в том, как она играет при тех ресурсах, которые есть у «Эвертона».



Приезжает Антонио Конте, который начал круто: весёлая игра в Лиге конференций. Думаю, здесь как раз тот случай, когда на настрой футболистов может сильно повлиять новый главный тренер. Даже несмотря на уязвимость обороны «Тоттенхэма» (которую показал «Витесс»), думаю, что здесь будет победа гостей.



Уж слишком плох «Эвертон», что ещё раз показала предыдущая игра».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Локомотив».

Где покажут матч «Эвертон» — «Тоттенхэм»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Урал» — «Зенит».