«Арсенал» — «Уотфорд»: ставка Дениса Казанского на матч АПЛ

Спортивный комментатор Денис Казанский дал свой прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Уотфорд».

Ставка: победа «Арсенала» всухую за 2.34.

«Арсенал» очень сильно изменился по сравнению со стартом сезона. Сейчас у команды хорошая серия: семь побед в девяти матчах. Исторически «Уотфорд» — удобный соперник для «Арсенала». «Шершни» проиграли этому сопернику четыре из пяти последних матчей.

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Думаю, нас ждёт ещё одна победа Микеля Артеты, который поставил эти победы на поток.

Я бы обратил внимание на то, что «Арсенал» выигрывает, не пропуская. Это очень важно для «канониров». А если «Уотфорд» проигрывает, то забить не может.



«Обе забьют — нет», либо победу «Арсенала» всухую в этой игре легко разглядеть».

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