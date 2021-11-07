«Арсенал» — «Уотфорд»: ставка Дениса Казанского на матч АПЛ

Спортивный комментатор Денис Казанский дал свой прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Уотфорд».
Ставка: победа «Арсенала» всухую за 2.34.
«Арсенал» очень сильно изменился по сравнению со стартом сезона. Сейчас у команды хорошая серия: семь побед в девяти матчах. Исторически «Уотфорд» — удобный соперник для «Арсенала». «Шершни» проиграли этому сопернику четыре из пяти последних матчей.
Прогноз Александра Мостового на матч «Валенсия» — «Атлетико».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль».
Думаю, нас ждёт ещё одна победа Микеля Артеты, который поставил эти победы на поток.
Я бы обратил внимание на то, что «Арсенал» выигрывает, не пропуская. Это очень важно для «канониров». А если «Уотфорд» проигрывает, то забить не может.
«Обе забьют — нет», либо победу «Арсенала» всухую в этой игре легко разглядеть».
Где смотреть матч «Эвертон» — «Тоттенхэм»?
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Интер».
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