«Милан» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на миланское дерби в Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Милан» – «Интер».

Ставка: тотал меньше 2.5 за 2.21.

«Миланское дерби ждёт нас в 12-м туре итальянской Серии А. Ещё пару лет назад это была просто встреча злейших врагов, которые не оказывали серьёзного давления на лидеров чемпионата. Но сейчас эта игра двух действительно сильнейших команд Италии. Я очень жду этого матча.



«Милан» и «Интер» снова соседствуют в таблице. Правда, если в прошлом сезоне они боролись за первое место, то сейчас миланские команды стоят на второй и третьей строчке. Но, конечно, нужно оговориться, что разрыв между ними уже достаточно большой. Действующий чемпион Италии в этом сезоне иногда позволяет себе терять очки. А вот «Милан» снова стабилен. Так что он идёт на втором месте, а «Интер» — на третьем, отставая на семь баллов.

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Сейчас роль «Интера» прошлого сезона выполняет «Наполи». Эта команда лидирует, однако опережает она подопечных Пиоли только по дополнительным параметрам. Сам же «Интер» недавно позволил себе и уступить «Лацио» (1:3), и сыграть вничью с «Ювентусом» (1:1).

А вот у «Милана» длинная серия побед. В последнем матче клуб, например, справился с «Ромой» (2:1). В еврокубках, правда, у них совсем разные результаты. Так, в Лиге чемпионов «Милан» проваливает групповой этап. Клуб идёт на последнем месте – он дважды не смог обыграть «Порту». Команде Пиоли ещё предстоят встречи с «Ливерпулем» и «Атлетико».

«Интер» же имеет больший успех в ЛЧ – команда Индзаги занимает второе место, немного отставая от «Реала». Она в двух предыдущих турах обыграла «Шериф» — не самого тяжёлого соперника. Посмотрим, как «Интер» проведёт оставшиеся матчи.

Что до дерби, то я не думаю, что нас ждёт очень результативная встреча. Сейчас в Серии А обе команды не имеют права терять очки. Так что, по моему мнению, сыграют они друг с другом от обороны. Ставлю на тотал меньше 2.5 гола».

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