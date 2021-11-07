«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

Известный спортивный комментатор Денис Казанский дал свой прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.03.

«Я бы оттолкнулся от игр в еврокубках у тех и других. Это были сложные путешествия в Лестер и в Стамбул. Как раз такие поездки отнимают огромное количество сил и энергии.



В матче таких команд между собой (после настолько тяжёлых «гастролей») фактор усталости непременно скажется. Думаю, что скажется он во втором тайме, там пойдут ошибки. Поэтому поставлю на тотал второго тайма больше первого», — сказал Казанский.

Напомним, что московское дерби пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

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