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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на московское дерби

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на московское дерби
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.70.

«Как мне кажется, ситуация примерно одинаковая. Задачи и желания у «Спартака» и «Локомотива» совпадают. Определённого рода усталость после выездных матчей сыграет роль. Обе команды возвращаются, а тут всего два дня отдыха. «Спартак» на данном этапе занимает девятое место. «Локомотив» второе место делит с «Сочи». «Локо» одержал две победы подряд в чемпионате. Кажется, что новый тренер, который проповедует активную и атакующую игру, находит себя на подъёме. Этого нельзя сказать о Руе Витории, тренере «Спартака». Там сложная ситуация, вы её прекрасно знаете.

Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Локомотив».

Как «Локомотив» играет на выезде в этом чемпионате? Он выиграл дважды, пять раз свёл выездные матчи к ничьей и ни разу не проиграл. В чемпионате-2020/2021 «Спартак» выиграл у «Локомотива» на своём поле 2:1, а «Локо» выиграл 2:0 у себя. Помните, чем закончился тот чемпионат? «Спартак» занял второе место, опередив «Локомотив» всего на одно очко.

Важно сказать о потерях. Под вопросом Смолов, Камано, Тикнизян. Двух человек не будет точно: Рыбус и Бека-Бека дисквалифицированы. Это серьёзная потеря, как мне кажется.

Я думаю, матч будет с ошибками и определённого рода усталостью. В четырёх последних личных встречах в РПЛ был обмен голами между двумя командами. Думаю, на это можно сделать ставку. Скорее всего, голы будут. Но мой прогноз будет основываться не на этом, а на тренерской ситуации, на их настрое. На том отношении к себе, который оба тренера чувствуют прямо сейчас.

Я бы поставил на то, что «Локомотив» не проиграет».

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