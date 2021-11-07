«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: ставки Ильи Казакова на матч 11-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.75.

«Матч, который заставляет загораться эмоциями. Потому что «Ливерпуль» в полном порядке.



Ну и «Вест Хэм» в этом сезоне играет гораздо выше ожиданий. Он показывает очень зрелищный футбол для зрителей. Причём не только для своих.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Если на старте сезона «молотобойцы» забивали много, то потом с этим возникли сложности. Но последняя игра с «Астон Виллой» яркими красками разукрасила настроение болельщиков клуба.

«Вест Хэм» не является домашней командой. В игре с «Ливерпулем» эта тенденция должна повториться. Мне кажется, что красные победят, а обе команды забьют. Также я бы поставил на то, что команды забьют минимум четыре мяча. Потому что оба клуба играют в выразительный и эмоциональный футбол.

Даже необходимость «Вест Хэма» бороться за путевку в Лигу чемпионов не изменит философию команды в этом сезоне. Поэтому мы не должны увидеть игру на удержание счёта».

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