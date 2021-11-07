Новак Джокович — Даниил Медведев: прогноз Ильи Родина на финал турнира в Париже

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на финальный матч турнира в Париже Новак Джокович — Даниил Медведев.

Ставка: победа Джоковича с форой (+2 гейма) за 1.66.

«Великий Ноле против прямого своего конкурента в ближайшие годы — осьминога Медведева. Данила совсем недавно не дал сербу собрать Кубок Большого Шлема, обыграв Новака в финале US Open-2021. Неделей ранее теннисисты провели спарринг в теннисной академии имени Муратоглу. Очевидно, что теннисисты хорошо знают друг друга, для кого это больший плюс — тяжело сказать. Вроде как Новак теперь знает, что ожидать от Данила, с другой стороны Медведев умён, чтобы придумать сюрприз для Джоковича.



Попробовал разобрать по статистическим показателям теннисистов по ходу Мастерса в Париже и пришёл к выводу, что и здесь равные показатели. У Джокера есть преимущество на первой подаче и приёме второго мяча. Медведев лучше подаёт вторым и играет на брейк-поинтах.



В данном финале предлагаю сыграть от андердога. Ведь статус андердога позволяет нам сыграть хитрую фору на него».

Какой канал покажет матч Джокович — Медведев?

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