«Зенит» – «Зелёна-Гура»: прогноз Павла Боровко на матч Единой лиги ВТБ

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» – «Зелёна-Гура».
Ставка: ТМ 157 за 1.92.
«Польская «Зелёна-Гура» в прошлом матче одержала свою первую победу в Единой лиге ВТБ – был повержен «Цмоки-Минск». Команда наконец-таки прервала серию из 6 поражений подряд и одержала 3 победы, боевой дух возвращается, а значит, не всё ещё потеряно в этом сезоне как во внутреннем первенстве, так и в Единой лиге ВТБ.
«Зенит» в этом сезоне, по моему мнению, прыгает выше головы. У команды всё получается в Евролиге, одержано пять побед в восьми матчах. В Единой лиге ВТБ зачастую питерцы много сил не тратят и в матчах со слабыми соперниками выигрывают малой кровью. Тут дела тоже идут отлично, в четырёх встречах всего одно поражение.
В данной встрече условия будет диктовать «Зенит», команда просто обязана одержать уверенную победу. График у «Зенита» очень плотный, поэтому не думаю, что хозяева будут носиться как угорелые. Предложу здесь рассмотреть тотал меньше по матчу, думаю, что мы увидим классический вариант, хозяева много не захотят колотить, а гости много не смогут», — сказал Боровко.
Где покажут матч «Зенит» — «Зелёна-Гура»?
- 8 ноября 2021
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 ноября 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
03:00