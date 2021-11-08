«Зенит» – «Зелёна-Гура»: прогноз Павла Боровко на матч Единой лиги ВТБ

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» – «Зелёна-Гура».



Ставка: ТМ 157 за 1.92.



«Польская «Зелёна-Гура» в прошлом матче одержала свою первую победу в Единой лиге ВТБ – был повержен «Цмоки-Минск». Команда наконец-таки прервала серию из 6 поражений подряд и одержала 3 победы, боевой дух возвращается, а значит, не всё ещё потеряно в этом сезоне как во внутреннем первенстве, так и в Единой лиге ВТБ.



«Зенит» в этом сезоне, по моему мнению, прыгает выше головы. У команды всё получается в Евролиге, одержано пять побед в восьми матчах. В Единой лиге ВТБ зачастую питерцы много сил не тратят и в матчах со слабыми соперниками выигрывают малой кровью. Тут дела тоже идут отлично, в четырёх встречах всего одно поражение.



В данной встрече условия будет диктовать «Зенит», команда просто обязана одержать уверенную победу. График у «Зенита» очень плотный, поэтому не думаю, что хозяева будут носиться как угорелые. Предложу здесь рассмотреть тотал меньше по матчу, думаю, что мы увидим классический вариант, хозяева много не захотят колотить, а гости много не смогут», — сказал Боровко.

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