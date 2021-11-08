Победа Альвареса над Плантом принесла президенту UFC Дане Уайту $40 тыс.

В минувшие выходные Сауль Канело Альварес одержал очередную победу в ринге. Мексиканец в 11-м раунде нокаутировал американца Калеба Планта и стал первым в истории среднего веса абсолютным чемпионом мира.



Параллельно с боем Альварес — Плант проходил вечер единоборств UFC 268. Очевидцы заметили, что президент UFC Дана Уайт во время турнира отвлекался на монитор, где транслировали боксёрский поединок. Позднее Уайт признался, что сделал ставку на поединок, поэтому и следил за его ходом, отвлекаясь от боёв UFC.



«Мне нравится Канело. Я поставил на его победу нокаутом, поэтому смотрел бой. Сколько? $100 тыс.», — рассказал Уайт.



Что ж, ставка президента UFC оказалась удачной. А выигрыш составил порядка $40 тыс.