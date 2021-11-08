Дарина Денисова: закон о самоисключении игроков улучшит репутацию букмекерства

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова поделилась мнением о законе о добровольном самоограничении участников азартных игр. Сейчас правительство совместно с ЕРАИ и букмекерами продолжает доработку законопроекта о добровольном самоограничении участников азартных игр. В рамках заседания отраслевой рабочей группы по административной реформе (так называемой регуляторной гильотине) состоялось обсуждение деталей документа.
«Изначально в проекте документа речь шла о самоисключении игрока сроком минимум на год. Наша ассоциация предложила сократить его до трёх месяцев, что в итоге было принято Минфином за основу. Также мы предложили, чтобы учёт таких игроков вёл непосредственно ЕРАИ, с чем правительство также согласилось и учло это в новой редакции законопроекта. Актуальные изменения в текст законопроекта, сделанные Минфином, наша Ассоциация полностью поддерживает», — подчеркнула Денисова.
Она также добавила, что этот инструмент не ударит по букмекерам, а наоборот, поможет минимизировать количество проблемных игроков с зависимостью от азартных игр. Это поможет улучшить репутацию отрасли в глазах клиентов.
По данным букмекеров, которые были предоставлены Минфину и ЕРАИ, лицензионная БК получает сейчас в среднем от 100 и выше обращений в месяц от проблемных игроков, которые хотят, чтобы в их отношении были введены те или иные ограничительные меры.
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