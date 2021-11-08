Эксперты оценили шансы баскетбольного ЦСКА прервать серию поражений в матче с «Маккаби»

Вчера ЦСКА проиграл в Казани УНИКСу 69:74 в рамках Единой лиги ВТБ. Это поражение стало для команды Димитриса Итудиса пятым подряд. В предыдущий раз такой неудачный отрезок у москвичей был в сезоне-2000/2001.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в четверг. В Евролиге команда Итудиса сыграет на своей площадке против «Маккаби». Букмекеры считают, что в этом матче армейцы смогут прервать свою неудачную серию.

Поставить на победу ЦСКА в матче можно с коэффициентом 1.37, это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на клуб из Израиля можно за 3.10 (30%).

ЦСКА последовательно проиграл «Монако», «Асвелу», «Калеву», «Фенербахче» и УНИКСу. После 8 туров в Евролиге армейцы идут на 9-й строчке. У них 4 победы и 4 поражения.

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