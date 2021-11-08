Эксперты назвали шансы Хави привести «Барселону» к чемпионству в этом сезоне

Это случилось: у «Барселоны» появился новый тренер. Им стал легенда клуба — Хави Эрнандес. Положение у него сложное: после 12 туров сине-гранатовые идут только на 9-м месте, отставая от лидера — «Реала Сосьедад» — на 11 баллов. Правда, у каталонцев есть матч в запасе.



Букмекеры принимают ставки на успехи клуба под руководством Хави. Поставить на то, что под руководством нового наставника команда преобразится, можно с коэффициентом 18.00. При этом вероятность попадания в топ-4 куда выше, поставить на такое развитие событий можно за 2.00.



От своих принципиальных соперников — «Реала» — «Барселона» сейчас отстаёт на 10 очков. Сделать ставку на то, что по итогам чемпионата сине-гранатовые смогут обойти команду Карло Анчелотти, можно с коэффициентом 5.80.



На выходных «Барселона» в очередной раз расстроила своих поклонников. Команда не смогла удержать победу в выездном матче против «Сельты», хотя к перерыву выигрывала со счётом 3:0.