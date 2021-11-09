Эксперты назвали шансы «Дженоа» сохранить место в Серии А под руководством Шевченко

Андрей Шевченко стал новым главным тренером итальянского «Дженоа». Украинский специалист постарается вместе со своим новым клубом избежать вылета из Серии А. Прямо сейчас у клуба из Генуи безвыигрышная серия из 9 игр. После 12 туров команда занимает 17-е место в элите, набрав 9 очков.
Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли украинцу оставить «Дженоа» в элите. Поставить на то, что команда останется в Серии А, можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 61% вероятности. Обратный исход идёт за 2.25.
Кроме того, можно поставить и на провал Шевченко. Сделать ставку на то, что его новая команда займёт последнее, 20-е место, можно с коэффициентом 6.50. А вот на то, что «Дженоа» попадёт в топ-4, аналитики предлагают огромный коэффициент — 1000.00.
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