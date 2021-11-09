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Две шайбы «Трактора» за 13 секунд принесли клиенту «Фонбет» выигрыш в 127 тыс. рублей

Две шайбы «Трактора» за 13 секунд принесли клиенту «Фонбет» выигрыш в 127 тыс. рублей
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Клиент букмекерской компании «Фонбет» сорвал крупный выигрыш на матче КХЛ «Барыс» — «Трактор». В концовке первого периода он рискнул и сделал ставку в размере 1000 рублей на то, что челябинцы будут выигрывать по итогам отрезка.

К тому моменту «Барыс» выигрывал со счётом 1:0 благодаря шайбе Мэтта Фрэттина. Игровое время подходило к концу, поэтому букмекер предлагал на победу челябинцев заоблачный коэффициент — 127.00.

Невероятно, но риск игрока оправдался! За 25 секунд до конца периода Альберт Яруллин сравнял счёт, а спустя 13 секунд Виталий Кравцов забросил ещё одну шайбу. За оставшееся время казахстанцы не смогли отыграться.

Ставка клиента «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 127 тыс. рублей.

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