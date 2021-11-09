Букмекеры: Агаларов станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/2022

В РПЛ позади практически половина пути — 14 туров. В гонке бомбардиров сенсационно лидирует форвард «Уфы» Гамид Агаларов. У него 11 мячей, это на 4 больше, чем у ближайших преследователей.



Букмекеры предлагают коэффициент 2.50 на то, что Агаларов так и останется в лидерах гонки бомбардиров до самого конца чемпионата. Аналитики оценивают его шансы в 2 раза выше, чем у его главных конкурентов. За 5.00 можно сделать ставку на Сердара Азмуна или Артёма Дзюбу, у дуэта зенитовских нападающих по 7 голов.



Также 7 мячей на счету Матео Касьерры из «Сочи» и железнодорожника Фёдора Смолова. На сочинца коэффициент 7.00, а на игрока сборной России можно сделать ставку за 10.00. Шансы нападающего «Краснодара» Джона Кордобы оценили коэффициентом 25.00, у колумбийца сейчас 5 забитых голов в сезоне РПЛ.

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