Брэндон Накашима — Хуан Мануэль Серундоло: прогноз Тимура Волкова на матч в Милане

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Милане Брэндон Накашима — Хуан Мануэль Серундоло.



Ставка: победа Накашимы в 1-м сете с форой (-1.5) за 1.80.



«Сегодня стартует молодёжный итоговый турнир. Две группы по 4 участника, лучшие двое проходят в полуфинал. В первом матче турнира в группе А между собой сойдутся американец Брэндон Накашима и представитель Аргентины Хуан Мануэль Серундоло.



Накашима по праву считается одним из главных фаворитов турнира. Американец в этом году отлично прогрессирует и уже стучится в топ-50 рейтинга АТР. Неделю назад он выиграл Челленджер в Ренне, проходящий также на индуре, и победил очень уверенно. 5 матчей по 2:0, форы -4, дважды -6 и дважды -7 соответственно. Лааксонен, Сапата-Миральес, Мюллер, Соуза — не самые простые соперники, именно их обыгрывал Брэндон в Ренне. По сезону на харде впечатляющие 35 побед при 13 поражениях, два титула на Челленджерах (на харде в помещении) и +100 позиций в рейтинге АТР. Отличный сезон для американца.



Что касается аргентинца, то его стихия — грунт. Оно и неудивительно, южноамериканская школа тенниса всегда славилась своими грунтовиками. Ещё один выступающий на этом турнире аргентинец Баэс также набрал львиную долю очков именно на песке. В этом сезоне Хуан Мануэль не провёл ни одного матча на харде и лишь один на траве. Всего в сезоне у аргентинца 72 матча и 71 один из них на грунте. Чистым грунтовиком является Хуан, и на этом покрытии он очень хорош. 3 титула на Челленджерах, плюс один суперсенсационный на турнире АТР. Серундоло также провёл очень крутой сезон, за который прибавил в рейтинге аж 250 позиций и ворвался в топ-100.



Серундоло добился весомого прогресса, но он совсем не играет на харде. За карьеру на взрослом уровне 8 матчей и лишь 3 победы. Аргентинец обладает очень слабой подачей, брейковать которую не составит труда, тем более такому хорошему принимающему как Накашима. Хуан на грунте строит игру от приёма, где добирает свои потери от слабой подачи. На харде это вряд ли прокатит.



Накашима на этом покрытии просто на голову выше своего оппонента, разница между ними на харде даже больше, чем разница между Джоковичем и самим Брэндоном Накашимой. Есть одна личная встреча на данном покрытии, там Накашима выиграл 6:3 6:0.



Сегодня подобного не произойдёт, потому что формат турнира до победы в трёх сетах и в каждом сете играют до 4-х геймов, при 3-3 тай-брейк. Но даже при таком коротком сете я считаю, что Накашима пробьёт большую фору и в частности это сделает в первом сете. Серундоло в этом году не играл на харде, только здесь тренировался. И пока раскачается, то увидит что-то вроде 4-0 в первом сете:) Также мне нравится вариант с точным счётом 3:0 за 1.80», — сказал Волков.