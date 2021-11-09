Эксперты назвали шансы «Ньюкасла» избежать вылета из АПЛ с новым тренером

«Ньюкасл» в этом сезоне разбогател — клуб приобрели шейхи из Саудовской Аравии и планируют сделать из команды настоящего лидера мирового футбола. Первый шаг уже сделан — вместо Стива Брюса на пост главного тренера команды пригласили Эдди Хау.



Но пока «Ньюкаслу» нужно думать не о больших свершениях, а о том, как бы остаться в АПЛ. После 11 туров команда занимает предпоследнее, 19-е место, не одержав ни одной победы и набрав всего 5 очков. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли «сорокам» удержаться в элите в этом сезоне.



Поставить на то, что «Ньюкасл» останется в АПЛ, можно с коэффициентом 1.65, а на то, что команда займёт 18-е, 19-е или последнее, 20-е место и отправится в Чемпионшип, можно сделать ставку с коэффициентом 2.10. При этом уже сейчас букмекеры принимают ставки с коэффициентом 41.00 на то, что «Ньюкасл» станет чемпионом Англии в следующем сезоне.