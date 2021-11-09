Педро Мартинес — Эмиль Руусувуори: прогноз Владимира Светлицы на матч в Стокгольме

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч турнира в Стокгольме Педро Мартинес — Эмиль Руусувуори.
Ставка: победа Руусувуори с форой (-3.5) за 1.88.
«На старте турнира ATP-250 в Стокгольме сразятся Эмиль Руусувуори из Финляндии и Педро Мартинес, представляющий Испанию.
Эмиль Руусувуори, который фантастическим образом завершал 2019-й, обыгрывая всех и вся на челленджерах, переход в полноценный взрослый тур слегка смазал. Да, в этом году в активе всё ещё молодого финна есть победы над Алькарасом, Зверевым и Монфисом, но всё же, во-первых, все эти победы пришлись на стартовые месяцы сезона, а во-вторых, все 3 игрока тогда были далеки от своей оптимальной формы, в которой они пребывают сейчас.
Итого: Эмиль 2 раза выходил в полуфинал турниров ATP-250 и один раз — в 1/8 на «Мастерсе». Результаты, пожалуй, очень неплохие, но всё же стабильности на дистанции всего сезона Руусувуори не хватало.
С другой стороны, конкретно в залах, так ещё и в скандинавской стране у финского теннисиста должно быть преимущество. Сюда ещё нужно приплюсовать тот факт, что Мартинес сильно сбавил после нескольких хороших побед в Москве. Начиная с четвертьфинала с Чиличем, испанец потерпел 3 поражения подряд, не выиграв ни сета.
На мой взгляд, в Швеции у Руусувуори есть неплохие шансы продлить серию поражений испанца», — сказал Светлица.
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