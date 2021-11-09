Эмма Радукану — Синьюй Ван: прогноз Владимира Чаплыгина на матч в Линце

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч второго круга женского турнира в Линце Эмма Радукану — Синьюй Ван.



Ставка: победа Радукану по эйсам с форой (+1.5) за 1.94.



«За последний год Эмма Радукану провела на харде в залах небольшое количество матчей, поэтому сделать точный прогноз именно по этому покрытию нельзя. Предлагаю взять за основу статистику выступления теннисисток на открытом харде за последний год.



Эмма Радукану в среднем за гейм делает 0,35 эйса, а от своих соперниц пропускает 0,17. Синьюй Ван в среднем за гейм выполняет 0,37 эйса, а от соперниц получает 0,24 эйса за гейм. Получается, что небольшое преимущество китаянки на своей подаче компенсируется за счёт более уверенной игры представительницы Великобритании на приёме. Так что шансы примерно равны.



Теннисистки ни разу не играли друг против друга. Зато мы можем изучить матчи против общих соперниц, проведённые за последние пару лет. На харде Эмма Радукану и Синьюй Ван играли против Чжан Шуай и Болквадзе. Эмма победила Чжан Шуай по эйсам со счётом 3:2 и 3:1, а Синьюй Ван дважды свела игру к ничьей: 7:7 и 3:3. Болквадзе британка победила 3-0, а китаянка победила с менее уверенным счётом 4:3 и 2:1. Так что я выбираю фору (+1,5) по эйсам в пользу Радукану», — сказал Чаплыгин.