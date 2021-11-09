Егор Герасимов — Тейлор Фритц: прогноз Павла Кириченко на матч в Стокгольме

Профессиональный каппер Павел Кириченко сделал прогноз на матч турнира АТР в Стокгольме между Егором Герасимовым и Тейлором Фритцем.
Ставка: победа Фритца с форой (-4) за 1.84.
«Сегодня предлагаю рассмотреть заключительный матч в расписании главного корта турнира АТР в Стокгольме — Герасимов против Фритца.
Бывают матчи, где всё кажется максимально логичным и прозрачным — это как раз такой случай. Но в спорте и, следовательно, в ставках такие вещи обманчивы, иначе всё было бы слишком просто. Но всё-таки какой здесь расклад — Герасимов в конце сезона на спаде, Фритц на подъёме. Белорус прошёл в основную сетку как лаки-лузер, он выпал в этом сезоне из первой сотни, поражений больше, чем побед. В квалификации вымучил победу над слабым французом Мартино, который вне топ-300 рейтинга и даже не играет толком челленджеры, далее проиграл Котову.
Фритц по осени неожиданно сильно выстрелил. Американцы в Европе играют обычно не слишком хорошо, но Тейлор сначала был в финале в Санкт-Петербурге, далее в 1/4 в Париже, где, пройдя Сонего, Рублёва и Норри, был остановлен только Джоковичем. Много хороших соперников обыграл Фритц в октябре, ранее в Индиан-Уэллсе он проходил Берреттини, Синнера, Зверева. Надеюсь, с мотивацией будет здесь всё в порядке. У американца сейчас пиковое в карьере 23-е место в рейтинге, и он может его ещё немного улучшить.
На бумаге всё слишком явно в пользу Фритца. Посмотрим, как будет на корте. Фора -4 на Тейлора Фритца — мой выбор ставки в предстоящей игре», — сказал Кириченко.
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