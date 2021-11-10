Швеция — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Карьяла

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Карьяла Швеция — Чехия.

Ставка: победа Швеции за 2.03.



«Матч пройдёт в Швеции, и фавориты в нём, конечно, шведы. Состав сборной Чехии, мне кажется, не очень хороший на этот этап Евротура, много спортсменов без опыта игры в сборной. Плюс много игроков из нашего чемпионата, а встреча уже в среду, и команде ещё нужно прилететь в Швецию. Считаю, что шведы лучше подготовлены к этому матчу, да и состав у них сильнее.



Состав сборной Чехии мог бы быть получше, но объективные причины (ограничения в Европе, болезни) помешали собрать некоторых сильных игроков. Как говорят наши тренеры, на этом этапе они хотят посмотреть игроков с возможным прицелом на Олимпиаду, как они будут смотреться в играх за сборную. У нас всё-таки не так много игроков из НХЛ, и, скорее всего, где-то половина олимпийского состава будет из Европы.



Чехия точно будет играть от обороны и рассчитывать на большинство и контратаки. Не думаю, что шведы тоже опрометчиво сыграют в атаку. Будет достаточно аккуратный хоккей, и Швеция победит в одну или две шайбы», — сказал Вуйтек.

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