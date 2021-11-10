«Цмоки-Минск» — «Крайльсхайм»: прогноз Павла Боровко на матч Кубка ФИБА

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч Кубка ФИБА «Цмоки-Минск» — «Крайльсхайм».



Ставка: победа «Крайльсхайма» с форой (-3.5) за 2.71.



«Цмоки-Минск» прервал свою серию из трёх поражений подряд и одержал первую победу в Единой Лиге ВТБ – в овертайме был повержен эстонский «Калев». По игре у минчан полный радном, отрезками команда играет просто великолепно, но всегда наступает спад и баскетболисты по 3-5 минут не могут забить двух очков. Отсюда и такие плохие результаты, казалось бы после двух стартовых побед в кубке Европы команда должна без вопросов выходить из группы, но и тут пошёл спад, два поражения и выход «Цмоки-Минск» уже под большим вопросом.



«Крайльсхайм» в последних пяти матчах одержал четыре победы, команда по моему мнению, преодолела кризис и сейчас это должно воплотиться в результат. Напомню, немецкий клуб в межсезонье полностью обновил состав, команда делает ставку на легионеров, их аж 10 человек, финансирование у клуба отличное и подбор исполнителей соответствующий.



В данной паре, я думаю, что «Крайльсхайм» смотрится предпочтительнее, команда на ходу и играет более стабильно, чем «Цмоки-Минск». Предложу рассмотреть победу гостей или минусовые форы, считаю тут вполне возможен разгром», — сказал Боровко.