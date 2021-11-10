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«Филадельфия» — «Торонто»: прогноз Дмитрия Артёмова на матч НХЛ

«Филадельфия» — «Торонто»: прогноз Дмитрия Артёмова на матч НХЛ
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Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» — «Торонто».

Ставка: «Филадельфия» не проиграет и ТМ 8.5 за 1.95.

«Для меня очень странно видеть таким явным аутсайдером домашнюю «Филадельфию». На данный момент команды приблизительно равны и перекрыть 2 исхода из 3 здесь дело вполне себе выгодное. Более того, «Торонто» в этом сезоне на выезде не выиграл еще ни одной игры в основное время.

Но для увеличения коэффициента давайте смешаем с тоталом. 9 шайб довольно много для любой игры, а тут еще и команды не очень верховые. «Филадельфия» в нынешнем сезоне имеют баланс по тоталу 9 плюсов и 1 минус, «Торонто» — 12 плюсов и 1 минус.

В личных встречах наша ставка на льду у «Филадельфии» не зашла в далеком 2016 году, а победная серия по ставке составляет 7 матчей. Предположу 3:3 в основное время», — сказал Артёмов.

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