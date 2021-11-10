Андрей Кузнецов – Александр Мюллер: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Руане

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Руане Андрей Кузнецов – Александр Мюллер.



Ставка: победа Кузнецова за 1.73.



«Турнир во Франции, последний челленджер в этом сезоне. Россиянин Андрей Кузнецов (30 лет, 261-я ракетка мира) против француза Александра Мюллера (24 года, 209-я ракетка мира).



В этом сезоне Кузнецов играл много подобных турниров, старается набрать рейтинг, подняться, чтобы попасть в основу Большого шлема. Он стоял в сотне, но у него тяжелая травма, которая периодически дает о себе знать. Тем не менее, дважды он доходил до финала, один из турниров выиграл. На турнирах уровня ATP он сыграл лишь один матч в сезоне.



Мюллер на челленджах дальше полуфиналов не проходил. Раньше они не встречались между собой. Кузнецов – опытный «боец», может высокостоящего теннисиста обыграть. Ему не нужно разыгрываться, все само собой получается. И тут ему будет полегче играть, француз помоложе, рейтингом повыше. Кузнецов раскрепостится и переиграет Мюллера. Ставим на победу Кузнецова», — сказала Петрова.