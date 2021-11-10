Швеция – Чехия: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Карьяла

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Швеция – Чехия.



Ставка: победа Чехии и ТМ 4.5 за 7.00.



«Как известно, самые большие кадровые эксперименты проводятся в начале сезона. Потом их становится все меньше, а к концу сезона для них и вовсе не остается места. И уж коль Кубок Карьяла у нас самое что ни на есть начало международного хоккейного сезона, то именно на него приходится львиная доля всех кадровых экспериментов, которые тренерские штабы недрогнувшей рукой станут проводить, готовясь к чемпионату мира. Тем более что после Олимпиады чемпионат мира оказывается весьма своеобразным и приносит много «открытий чудных».



Но задачка сейчас перед нами стоит не из простых. Мы в своей-то сборной не можем разобраться даже с бутылкой, а нам надо на трезвую голову разобраться в чужих, да еще сразу в двух, да чтобы понять, кто же из них окажется сильнее. В таких случаях, как за соломинку, хватаешься за статистику личных встреч, но ведь тут и она помочь не в силах. Поскольку соперники задорно метелят друг друга с переменным успехом на всех этапах Еврохоккейтура, включая и евойный первый этап. И какой-либо системы выявиться в этом не удается.



В общем, в данном случае и наука, и интеллект бессильны. Остается тыкать пальцем в небо. Лично я вижу такое небо: оба последних раза на Кубке Карьяла с одинаковым счетом 3:1. Два матча с интервалом в год, а потом еще год интервала – это, конечно, совсем не система, но не в нашем положении кривить морду от того, что система тут не такая. По уму ставить собственные деньги на игру, где непонятно вообще ничего, включая некоторые фамилии хоккеистов, ранее нами неслыханные, не следует. Но тем, у кого сильно свербит, а деньги жгут карман, лучше поставить на чехов и на низовой матч. Точнее, на чешскую победу в основное время с тоталом менее 4,5», — сказал Лебедев.

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