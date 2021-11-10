Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швеция — Чехия: эксперты оценили шансы команд в матче Кубка Карьяла

Швеция — Чехия: эксперты оценили шансы команд в матче Кубка Карьяла
Комментарии

В четверг, 11 ноября, в Линчёпинге (Швеция) состоится вынесенный матч Кубка Карьяла, в котором сборная Швеции встретится с командой Чехии.

Букмекеры считают фаворитом этого матча «Тре Крунур». Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно с коэффициентом 2.05. Успех чешской команды по результатам 60 минут оценивают коэффициентом 3.08. Ничья в основное время идёт за 4.10.

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно за 2.20, а обратный исход аналитики оценили коэффициентом 1.67.

Победа Швеции с форой (0) идёт за 1.60, тогда как фора (0) на Чехию оценивается котировкой 2.43.

В Кубке Карьяла также примут участие сборные Финляндии и России. Остальные матчи турнира пройдут на финской земле.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Финляндия.

Прогноз Максима Лебедева на матч Швеция — Чехия.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Швеция — Чехия.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021