Швеция — Чехия: эксперты оценили шансы команд в матче Кубка Карьяла

В четверг, 11 ноября, в Линчёпинге (Швеция) состоится вынесенный матч Кубка Карьяла, в котором сборная Швеции встретится с командой Чехии.



Букмекеры считают фаворитом этого матча «Тре Крунур». Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно с коэффициентом 2.05. Успех чешской команды по результатам 60 минут оценивают коэффициентом 3.08. Ничья в основное время идёт за 4.10.



Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно за 2.20, а обратный исход аналитики оценили коэффициентом 1.67.



Победа Швеции с форой (0) идёт за 1.60, тогда как фора (0) на Чехию оценивается котировкой 2.43.



В Кубке Карьяла также примут участие сборные Финляндии и России. Остальные матчи турнира пройдут на финской земле.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Финляндия.

Прогноз Максима Лебедева на матч Швеция — Чехия.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Швеция — Чехия.