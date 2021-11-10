Флойд Мейвезер отдаст свой Ferrari за серию из 50 победных ставок на НБА

Знаменитый боксёр и любитель ставок на спорт Флойд Мейвезер совместно с одной из букмекерских компаний Центральной Америки запустил акцию, победитель которой получит автомобиль Ferrari. Эта машина принадлежит самому Мейвезеру, её стоимость оценивается в $325 тыс.



Правда, чтобы получить автомобиль, нужно будет постараться. Машину получит тот клиент букмекера, который выдаст серию из 50 победных ставок на матчи НБА. Требований к минимальному коэффициенту ставки нет, а минимальная сумма пари должна быть $10.



Число 50 выбрано не случайно. Мейвезер в свою бытность боксёром выиграл все 50 поединков на профессиональном ринге. Ну а сейчас Флойд чаще попадает в сводки новостей благодаря своим крупным ставкам на спортивные события.