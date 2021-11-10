Россия — Кипр: дата матча, когда играют, какой канал покажет в прямом эфире, прогнозы

11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» пройдёт матч девятого тура квалификации ЧМ-2022 в группе Н Россия — Кипр.



Начало встречи — 20:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Россия 1» и «Матч Премьер».

Прогноз Романа Павлюченко на матч Россия — Кипр.

Эксперты не сомневаются в победе сборной России. Поставить на подопечных Валерия Карпина предлагается с коэффициентом 1.18 (83%): в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1180 рублей. Победа Кипра оценивается в 20.0 (5%), ничья — в 8.00 (12%).



Букмекеры считают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.70, тотал меньше 2.5 гола — за 2.27. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.70.

Гол Александра Головина идёт за 2.65, гол Антона Заболотного — за 2.20, а гол Зелимхана Бакаева — за 3.55.

Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.

Эксперты оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022.

Прогноз Эдуарда Мора на матч Россия — Кипр.