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Косово — Иордания: прогноз Евгения Кузьмича на товарищеский матч

Косово — Иордания: прогноз Евгения Кузьмича на товарищеский матч
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Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на товарищеский матч Косово — Иордания.

Ставка: победа Косово с форой (-1) за 2.20.

«Считаю, что уровень команд совершенно разный, хоть гости и показывают иногда хорошие результаты на уровне сборной, но качество игроков местного чемпионата далеко от уровня игроков европейских чемпионатов.

Сборная Иордании состоит именно из игроков местного чемпионата, а вот игроки сборной Косово представляют лучшие чемпионаты Европы, такие как: Италия, Франция, Германия, Англия, Турция, Швейцария и другие.
В составе нет ни одного игрока из местного чемпионата.

Ожидаю уверенной победы хозяев, на классе», — сказал Кузьмич.

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