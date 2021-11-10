Косово — Иордания: прогноз Евгения Кузьмича на товарищеский матч

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на товарищеский матч Косово — Иордания.



Ставка: победа Косово с форой (-1) за 2.20.



«Считаю, что уровень команд совершенно разный, хоть гости и показывают иногда хорошие результаты на уровне сборной, но качество игроков местного чемпионата далеко от уровня игроков европейских чемпионатов.



Сборная Иордании состоит именно из игроков местного чемпионата, а вот игроки сборной Косово представляют лучшие чемпионаты Европы, такие как: Италия, Франция, Германия, Англия, Турция, Швейцария и другие.

В составе нет ни одного игрока из местного чемпионата.



Ожидаю уверенной победы хозяев, на классе», — сказал Кузьмич.