Россия — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Карьяла

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Россия – Финляндия.



Ставка: победа Финляндии за 1.86.



«По идее и по всем установочным документам сборную России на первый этап Еврохоккейтура должен был везти Валерий Брагин. Но его уже в сборной нет. Год назад на Кубок Карьяла поехала наша молодежная сборная, и повез ее Игорь Ларионов. Сборная тогда сыграла блестяще, но Ларионова в молодежной сборной больше нет. Считается, что и сейчас у нас в Хельсинки едет молодежная сборная, но чуть ли не половина ее игроков уже успешно преодолела молодежный возраст. Везет сборную Олег Браташ, хотя по уму везти должен Алексей Жамнов со всем своим штабом или без оного, чтобы хотя бы немного почувствовать тренерскую долю, которой у него еще не было.

Где смотреть матч Россия — Финляндия?

Ко всему вышеописанному бардаку от себя лично могу добавить, что начинать сезон с финнов нам совсем не кошерно. Вот когда мы начинаем со шведами, насыпаем им перцу под хвост, то и сам Кубок Карьяла, и весь последующий Евротур идет для нас как по маслу. А финны, как ни крути, на первом этапе хозяева, сборная у них в любом случае будет более сильной и менее экспериментальной, чем на всех остальных этапах. В общем, тот факт, что финны собственноручно нарисовали нас соперниками по своему первому официальному матчу сезона, для нас ничего хорошего не несет.



Если после всего вышесказанного вы станете посыпать голову пеплом и заранее хоронить нашу сборную, то это зря. Потому что сборная наша играет и выигрывает не благодаря, а вопреки, и примеров этому в 70-с-хвостиком-летней истории нашего хоккея тьма тьмущая. И самые большие и роскошные победы получались тогда, когда нас собирались намазывать на бутерброд и жрать вместе со шнурками от коньков, и со стороны наших функционеров этому немало помогали. Начиная с чемпионата мира 1954 года.



Но, прекрасно осознавая свои способности прогнозиста «от обратного», по сравнению с которым Пеле нервно курит в углу, я, одним рывком разрывая на себе надвое предметы верхнего и нижнего гардероба, прогнозирую в первом туре уверенную, в одну калитку, с целой авоськой заброшенных шайб, победу сборной Финляндии, причем не только в основное время, но еще и в первом периоде. А умные люди, давно уже просекшие ситуация, сами сделают правильные выводы, а после них – правильную ставку. По итогам которой и на болельщицкие души будет пролит бальзам, и бумажник станет чуть потолще», — сказал Лебедев.

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