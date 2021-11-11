Англия — Албания: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал свой прогноз на отборочный матч Чемпионата Мира Англия — Албания.
Ставка: победа Англии с форой (-2) за 1.79.
«Англичане во время отборочного этапа не проиграли ни одного матча. Действующие финалисты Евро-2020 только дважды потеряли очки, причем обе осечки были относительно недавно. Команда сначала сыграла 1:1 с Польшей, а затем 1:1 с Венгрией — пусть единственный удар венгров в створ и был с пенальти.
На мой взгляд, «львы» сейчас неудержимы, и вряд ли они потеряют очки в этом противостоянии, тем более что поляки находятся в турнирной таблице относительно близко. Хозяева постараются отыграться за две осечки.
Албанцы в принципе сохраняют возможность побороться за стыковые матчи. Правда, две важнейшие игры с Польшей (0:1 и 1:4) они провалили, и теперь нужно ждать осечку поляков. Среди остальных противников Албания пропустила только от англичан.
По моему мнению, сегодня «орлам» ловить практически нечего. Они, конечно, неплохо готовы физически, да и перспективные футболисты есть, однако уровень Англии очень высок, и противостоять ей на «Уэмбли» сложно», — сказал Павлюченко.
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