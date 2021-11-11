Россия — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Карьяла

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Карьяла Россия — Финляндия.



Ставка: победа Финляндии в основное время за 1.73.

«Сборная России привезла практически молодёжный состав. На 75 процентов это как раз та команда, которая сыграет в Эдмонтоне на молодёжном чемпионате мира. У нас уже был такой опыт и раньше. Игорь Ларионов привозил молодёжный состав, и наши парни выиграли три матча из трёх.

Думаю, что в матче с финнами это не повторится. У финнов реально бомбическая команда, начиная от Лехтинена в защите. Есть куча игроков из КХЛ и в нападении, и в воротах. Чуть ли не 11 человек реальных звёзд из КХЛ они у себя собрали. Хотят дома показать реальный состав. Может быть, с прицелом на чемпионат мира. Это реально матёрые финны, половина из которых выиграла чемпионат мира 2019 года.

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Думаю, что в этой игре финны будут фаворитами. Ещё и отпечаток наложится из-за того, что Олег Знарок уехал из расположения сборной с простудой. Где он подхватил эти симптомы? Как бы в команде не началась вспышка ковида или ещё чего-то.

В матче «молодёжки» России с первым составом сборной Финляндии надо ставить на финнов. Победа финнов в основное время за 1.72 — я бы выбрал именно этот вариант, хоть и скромный. Можно гнаться за кэфом, повышая разницу в счёте в пользу финнов, но в любом случае очевидно, кто фаворит в этом матче.

Конечно, болеем за Россию и надеемся, что наша сборная может совершить такое маленькое финское чудо», — сказал Лысенков.

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