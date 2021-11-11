Энди Маррей — Томми Пол: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Стокгольме

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Стокгольме Энди Маррей — Томми Пол.



Ставка: победа Пола с форой (+3.5) за 1.65.



«Предлагаю рассмотреть матч с участием старины Энди Маррея, когда-то первой ракетки мира!



В Стокгольме Энди сыграл два матча и победил норвежца Витю Дурасовича и талантливого итальянца Янника Синнера. В матче с Синнером Энди шел явным андердогом, но это не помешала британцу закрыть итальянца в двух сетах.



Американец Пол в первом круге прошел мало кому известного шведа Лео Борга, а затем сломил сопротивление соотечественника Тейлора Фрица.



В очном противостояние теннисистов предлагаю сыграть от американца. Изучив статистику, понимаешь, что Энди Маррей крайне тяжело брейкует соперников. Процент реализации брейкпоинтов на подачах соперников у Энди всего 38%. На фоне 80% сохраненных брейкпоинтов на свой подаче у Томми шансы на брейк со стороны британца видятся ничтожно малыми. Скорее всего, увидим два развития ситуаций. Либо британец делает ранний брейк и держит свою, либо борьба на тай-брейках. Не исключено, что Томми и вовсе выиграет один из сетов», — сказал Родин.

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