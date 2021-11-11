Ирландия — Португалия: прогноз Александра Неценко на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч отборочного этапа ЧМ-2022 Ирландия — Португалия.



Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 2.04.



«Во-первых, тут важно знать расклад. Ирландия уже ни на что не претендует и, в отличие от Португалии, не решает никаких задач. Что касается команды Сантуша, то она занимает второе место в турнирной таблице, уступая Сербии, но у неё есть игра в запасе. Вот как раз речь идёт о матче с Ирландией, а на финише отборочного турнира как раз в матче с Сербией и решится судьба первого места.



Сербы проведут всего один официальный матч, с Португалией, поэтому команда будет набираться сил на решающую битву. Португалии обязательно нужно побеждать. При этом не стоит забывать, что у португальцев шесть футболистов висят на жёлтых карточках. Очень нежелательно, чтобы эти карточки были получены в матче с Ирландией.

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Понятно, что Португалия — фаворит. Она очень здорово и результативно играет в этом отборочном цикле. Средняя результативность доходит почти до трёх мячей за игру. В этом матче не будет играть Бернарду Силва, но на поле появится Криштиану Роналду, который в последних девяти матчах за сборную забил 11 голов. Мы знаем, как он относится к матчам за свою национальную команду, продолжая увеличивать свою голевую серию за сборную.



Думаю, что в этом матче Португалия обязательно победит. Сомневаться в этом не приходится, но постарается поберечь тех футболистов, которые висят на жёлтых карточках. Как только будет достигнут нужный результат — их будут снимать и выпускать резервистов. Надо беречь силы, потому что матч с Сербией будет намного сложнее.



Во-первых, я беру победу сборной Португалии с форой (-1.5) за 2.05. Беру индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 за 1.50. Беру победу Португалии через тотал меньше 3.5 мяча. За 2.04. Напрашивается и гол Роналду. Его забитый мяч я также беру за 1.72. Надеюсь, нам повезёт. Удачи!» — сказал Неценко.

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