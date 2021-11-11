Германия — Лихтенштейн: прогноз Константина Генича на матч квалификации ЧМ-2022 11 ноября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Германия — Лихтенштейн в квалификации ЧМ-2022.
Ставка: победа Лихтенштейна с форой (+5.5) за 1.76.
«Германия в Вольфсбурге будет принимать сборную Лихтенштейна. Немцы уже обеспечили себе выход на чемпионат мира. Можно не переживать. Какие-то новые варианты может попробовать Ханс Флик, может он поэкспериментировать. Не знаю, какой состав выйдет у Германии. Но понятно, что у Лихтенштейна шансов быть не должно.
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Вопрос в том, насколько немцы жаждут крупной победы. В первом матче немцы помучились — выиграли всего лишь 2:0. Не сказать, что там было сверхпреимущество у Германии. Вернер и Сане забили по мячу. Но, если посмотреть последние игры с Исландией, Арменией, Румынией и Северной Македонией (во втором тайме набросали), основные события будут во втором тайме. Думаю, на первую часть матча Лихтенштейну может хватить силёнок. А во вторых таймах, как правило, такие команды разваливаются. Многое зависит от Германии.
Я бы попробовал сыграть, что немцы выиграют, но, может быть, не крупно. Задача всё же решена. Возьму Лихтенштейн с форой (+5.5) за 1.76», — сказал Генич.
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