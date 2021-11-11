Словакия — Словения: прогноз Дмитрия Симонова на матч квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Словакия — Словения.



Ставка: ничья за 3.15.



«Итак, словаки принимают словенцев, и главное тут ничего не перепутать. Этот матч отбора европейской части квалификации к чемпионату мира — 2022 уже ничего не значит для обеих команд.



Даже если словаки или словенцы одержат две победы подряд, то всё равно не сумеют догнать ни Россию, ни Хорватию. Таким образом, две команды, которые считались претендентами на высокие места в этой отборочной группе, остались ни с чем.

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В такой ситуации обе сборные будут демотивированы. У футболистов нет никакого смысла за что-либо бороться. Вряд ли им пообещали какие-то премиальные. У всех будет разочарование и попытки завершить этот год в своих клубах.



Понятно, что для словаков эта игра будет значить чуть больше, так как они играют дома, но глобально вряд ли что-то кардинально изменится. В современном футболе игроки очень чётко могут отделять важные матчи от неважных. Эта игра и для словаков, и для словенцев является неважной.



Как и другие прогнозисты, я склоняюсь к тому, что матч будет низовой, но букмекеры хитры и выставляют очень низкий коэффициент даже на тотал меньше 2.5 мяча. Эта ставка не годится для ординара, разве что для экспресса. Её оценивают коэффициентом 1.45.



Я бы предложил ставку на ничью за 3.15. В первой игре, которая проходила в Словении, был счёт 1:1. Сейчас ничья тоже вполне вероятна. В таком случае никто из соперников не уйдёт с поля побеждённым, словаки сохранят лицо перед своей публикой. Но в целом ни те ни другие глобально не будут пытаться прыгнуть выше головы. Мне кажется, что это та игра, которая вполне может завершиться со счётом 0:0 или 1:1.



Минимальная мотивация обоих соперников, минимальные возможности получить травму или что-то экстренное. Таков мой прогноз, а ваш выбор, как всегда, за вами. Желаю всем удачи», — сказал Симонов.

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