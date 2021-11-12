Молдавия — Шотландия: прогноз Дениса Казанского на матч отбора ЧМ-2022
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Известный комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч Молдавия — Шотландия.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.
«Команды регулярно играют низы между собой. Шотландия, понятное дело, фаворит, пусть матч и пройдёт в Молдавии.
Молдавия в рамках отборочного цикла забила всего 4 гола. У Шотландии четыре низовых матча из 5 последних. 3 из них завершились с одинаковым счётом 1:0.
Молдавия и Шотландия сыграли 0:1 в сентябре. Так что не стоит ждать здесь много голов.
Шотландия в атаке не сильно феерит. А что касается Молдавии, то она понимает, что достойного результата можно добиться только игрой от обороны. Ставлю на ТМ 2.5», — сказал Казанский.
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