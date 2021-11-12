Англия — Албания: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре Англия — Албания.
Ставка: Англия выиграет и не пропустит за 1.49.
«Поляки где-то рядом. Но Англия достаточно уверенно проходит отборочный цикл. Она имеет на три очка больше, чем у Польши, на пять – чем у Албании.
Но ничья дома с Венгрией, конечно, ситуацию в этой группе обострила. Особенно если вспомнить, что ранее британцы поделили очки с поляками.
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Албания по-прежнему претендует на место, дающее право на продолжение борьбы за путёвку в Катар. Если бы не неудачная игра в предыдущем туре с Польшей, то про албанцев можно было бы говорить с более уважительными нотками.
Англия выиграла все пять очных матчей. Уверен, что на «Уэмбли» британцы возьмут три очка. Кстати, Англия от Албании дома не пропускала, пусть это и были низовые матчи.
Поэтому предполагаю, что Англия победит, а Албания не забьёт. Также мне кажется, что встреча будет низовой. Команда Саутгейта выглядит прагматично. Поэтому думаю, что в этом матче от этой тенденции никуда не деться», — сказал Казаков.
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