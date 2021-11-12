Италия — Швейцария: ставка Максима Калиниченко на игру квалификации ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Италия — Швейцария.



Ставка: победа Италии в один мяч за 3.20.



«Италия примет дома Швейцарию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Встречаются два лидера группы C. У этих сборных сейчас по 14 очков в активе. Болгарию они обгоняют на шесть баллов. При этом болгары уже провели матч в этом туре – они не смогут сместить итальянцев и швейцарцев.



Действующий чемпион Европы сразится с достаточно неудобной командой. Швейцария часто добивается небольших успехов на международных турнирах. В этом отборе на ЧМ-2022 швейцарцы снова доказали, что имеют высокий уровень.

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Итальянцы же недавно прервали свою рекордную серию без поражений. Смогла Испания остановить команду Манчини – выиграла у неё в полуфинале Лиги наций (2:1). Впрочем, это не помешало «лазурной команде» позже обыграть Бельгию в матче за третье место (2:1).



Но факт первого за долгое время проигрыша Италии не делает её более слабой. Это всё ещё одна из сильнейших команд Европы. Так что будет ещё интереснее посмотреть на их со Швейцарией встречу. Швейцарцы всего на два мяча меньше забили, чем итальянцы в этом отборе. Так что команда Манчини может и уступить первое место в группе своему сопернику.



По сути, в этой игре будет решаться, кто выйдет из группы C с первого места. Поэтому итальянцы точно не намерены уступать в этом поединке. Швейцарцы же сыграют более расслабленно, им терять нечего.



Италия играет дома. Она всё ещё прекрасно сбалансирована, имеет много опций действий в атаке. Швейцария является очевидным андердогом, который, несмотря на этот статус, всегда выполняет свою задачу. Соперник потреплет нервы итальянцам в этом матче.



Если «лазурная команда» и выиграет, в чём я не сомневаюсь, то сделает это не с крупным счётом, а с большим трудом. Поэтому я предложу заключить пари на победу Италии в один мяч», — сказал Калиниченко.

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