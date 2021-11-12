Италия — Швейцария: прогноз Эльвина Керимова на игру отбора ЧМ-2022 12 ноября

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч отборочного этапа ЧМ-2022 Италия — Швейцария.



Ставка: победа Италии и ТБ 1.5 за 2.10.



«Сборная Италии принимает команду Швейцарии. Команды ведут борьбу за прямое попадание на чемпионат мира, за первое место в группе. Пока у Италии и Швейцарии по 14 очков. По четыре победы одержали команды, ни разу не проиграли, дважды сыграли вничью. Пропустили по одному мячу.

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Наступает пора решающих матчей, в которых и определится, кто займёт первое место: Италия или Швейцария. Первый матч прошёл в Швейцарии и завершился нулевой ничьей. Но если бы не гениальная игра Яна Зоммера, который отбил пенальти и отразил несколько тяжёлых ударов, то итальянцы, конечно же, спокойно бы победили. А так Швейцария идёт вровень с итальянцами, которые допустили осечку ещё и в матче с Болгарией.



Тоже был нелогичный исход. Италия нанесла больше 30 ударов, у болгар почти не было моментов, но они сумели забить, и в итоге ничья 1:1. Две нелогичные ничьи.



Италия на голову сильнее всех остальных в этой группе и дома должна обыгрывать Швейцарию. Тем более что швейцарцы после ухода Петковича и прихода Мурата Якина стилистически изменились и стали более скучной командой, более прагматичной.



На мой взгляд, Якин не раскрывает на сто процентов потенциал своего состава. В этом смысле Роберто Манчини имеет преимущество. Его команда прессингует, играет в атаку. Дома Италия должна обыгрывать такую Швейцарию.



Думаю, что в этом матче Италия победит и тотал будет больше 1.5 мяча. Коэффициент на это событие 2.10. То, что было в Швейцарии, то, что вытворял Зоммер — это уникально. Он выдаёт несколько таких матчей в году, но в Италии и Зоммер вряд ли что-то сделает.



Италии нужна прямая путёвка на чемпионат мира. Она сильнее и показала это и на Евро, обыграв Швейцарию со счётом 3:0, поэтому на своём поле должна добыть победу», — сказал Керимов.

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