Формула-1. Гран-при Бразилии: прогноз Вячеслава Карпова на квалификацию

Известный журналист Вячеслав Карпов дал прогноз на квалификацию Гран-при Бразилии, 19-го этапа Формулы-1 сезона-2021.



Ставка: победа Ферстаппена за 2.00.



«Формула-1 приехала в Бразилию. Как и обещали организаторы, формат уик-энда пройдёт по экспериментальному сценарию. В третий раз в сезоне у нас будет квалификация, квалификационная гонка и настоящая гонка. Квалификация пройдёт в пятницу вечером, о ней и поговорим.



Считается, что эта трасса больше подходит мотору Honda, потому что она расположена высоко над уровнем моря и разряженный воздух лучше подходит этому мотору. Фаворитами многие считают пилотов Red Bull, а именно Макса Ферстаппена. Его победа в квалификации оценивается довольно высоко, коэффициентом 2,00. Можно считать эту ставку вполне реальной.



Думаю, что лучшим после пилотов «Мерседеса» и «Ред Булла» будет Пьер Гасли, который раскроет потенциал мотора Honda на этой трассе. Он здорово выступил на прошлой гонке в Мексике, которая также подходила этому мотору. Мне кажется, что и здесь он может быть первым среди остальных, за вычетом топ-команд. Коэффициент на это 3.00.



Интересно, насколько большим будет отрыв победителя от второго места? Считается, что на более коротких трассах он должен быть меньше. Думается, что отрыв победителя от второго места будет меньше 0,1 секунды. На это букмекеры дают коэффициент 2.50», — сказал Карпов.

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