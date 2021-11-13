Швеция — Россия: эксперты оценили шансы команды Сергея Зубова в матче Евротура

13 ноября состоится матч Евротура Швеция — Россия. Начало встречи — в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно с коэффициентом 1.75: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1750 рублей. Успех сборной России идёт за 4.10. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.
Букмекеры считают, что матч первого этапа Еврохоккейтура Швеция — Россия 13 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Гол в первые 10 минут идёт за 1.81, вероятность серии буллитов оценена в 7.90.
Итоговая победа Швеции идёт за 1.42, а победа России с учётом овертайма и буллитов — за 3.00.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч Швеция — Россия.
Прогноз Виталия Славина на матч Швеция — Россия.
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