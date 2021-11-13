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Франция — Казахстан: где покажут, во сколько начало матча, по какому каналу смотреть

Франция — Казахстан: где покажут, во сколько начало матча, по какому каналу смотреть
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13 ноября состоится матч девятого тура квалификации ЧМ-2022 Франция — Казахстан. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.04. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1040 рублей. Успех казахстанцев оценён экспертами в 71.00. Ставки на ничью принимаются за 19.00.

Эксперты не сомневаются, что матч Франция — Казахстан получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.04, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.36. Если забьют гости, сыграет коэффициент 5.15. Если не забьют — коэффициент 1.16.

Поставить на «обе забьют» можно за 5.30. Ставки на автогол принимаются за 5.00, на гол в первые 15 минут — за 2.75.

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