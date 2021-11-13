Хорватия — Россия: дата матча квалификации ЧМ-2022, во сколько начало, по какому каналу

14 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Встреча состоится в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск, в прямом эфире игру покажет Первый канал.

Перед решающим матчем сборная России занимает первое место в группе Н, опережая Хорватию на два очка. Для прямого попадания на ЧМ-2022 россиянам достаточно не проиграть.

Эксперты отдают явное предпочтение сборной Хорватии. Поставить на победу подопечных Златко Далича можно с коэффициентом 1:57: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1570 рублей. Победа сборной России оценивается в 6.50, ничья — в 4.40.



Тотал больше 2.5 гола оценён в 1.94, тотал меньше 2.5 гола — в 1.96. На «обе забьют» предлагается поставить за 2.05, на гол Фёдора Смолова — за 3.55.

Прогноз Константина Генича на матч Хорватия — Россия.

Прогноз Василия Уткина на матч Хорватия — Россия.

Эксперты оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022.