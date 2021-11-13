Хорватия — Россия: дата матча квалификации ЧМ-2022, во сколько начало, по какому каналу

14 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Встреча состоится в Сплите (Хорватия). Начало — в 17:00 мск, в прямом эфире игру покажет Первый канал.
Перед решающим матчем сборная России занимает первое место в группе Н, опережая Хорватию на два очка. Для прямого попадания на ЧМ-2022 россиянам достаточно не проиграть.
Эксперты отдают явное предпочтение сборной Хорватии. Поставить на победу подопечных Златко Далича можно с коэффициентом 1:57: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1570 рублей. Победа сборной России оценивается в 6.50, ничья — в 4.40.
Тотал больше 2.5 гола оценён в 1.94, тотал меньше 2.5 гола — в 1.96. На «обе забьют» предлагается поставить за 2.05, на гол Фёдора Смолова — за 3.55.
Прогноз Константина Генича на матч Хорватия — Россия.
Прогноз Василия Уткина на матч Хорватия — Россия.
- 13 ноября 2021
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
12:45
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 12 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 ноября 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00