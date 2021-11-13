Швеция — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура

Известный в прошлом чешский хоккейный тренер Владимир Вуйтек дал свой прогноз на матч Еврохоккейтура Швеция — Россия.
Ставка: победа Швеции за 1.82.
«Результаты первых игр команд на Кубке Карьяла удалось предсказать правильно, и в общем и целом они были логичные. Швеция против нас играла хорошо, мы играли неплохо первые 10 минут, а потом и наши ошибки, и игра хозяев привели к закономерному результату — 4:1 в пользу шведов.
У шведов хороший вратарь из СКА, и Чехии удалось отличиться только за счёт удачного рикошета от борта. Не знаю, кто будет стоять в матче с Россией, но, думаю, молодым россиянам также будет непросто забросить шведам. С финнами Россия не смогла забить ни одной шайбы, но здесь, думаю, одну, а может быть, и две смогут забросить.
Шведы — очевидные фавориты, и каких-то факторов в пользу России я не вижу. Победа Швеции 3:1 или 4:2».
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