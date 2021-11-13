Франция — Казахстан: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал свой прогноз на отборочный матч чемпионата мира — 2022 Франция — Казахстан.

Ставка: победа Франции с форой (-3) за 1.90.

«Французы были щедры на очки в нынешнем отборе и три раза сыграли вничью, причём дважды против Украины. Ещё не получилось в меньшинстве одолеть Боснию и Герцеговину (1:1). Более того, только один удар был в створ за 90 минут. В предыдущем туре они одолели Финляндию (2:0).



По моему мнению, хозяева поля смогут одержать сегодня уверенную победу. Пора бы уже перестать раздавать очки аутсайдерам и начать побеждать уверенно, всё-таки мундиаль всё ближе и ближе. Тем более игра проходит в Париже.



Казахстанцы замыкают отборочную группу, правда, в трёх матчах получилось сыграть вничью. Кроме того, удалось дважды отобрать очки у Украины (1:1 и 2:2), сильно помешав ей в борьбе за попадание на чемпионат мира. Справедливости ради они заметно уступали по игре и много оборонялись.



Гостям стоит отдать должное, они всё-таки частенько отбирали очки у команд, создающих обилие голевых моментов. Реализация на достаточно высоком уровне, однако класс Франции всё-таки очень высок».

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