Швеция — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Карьяла

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Швеция — Россия.

Ставка: победа Швеции с форой (-1.5) за 2.50.

«Я уже такой старый, что помню, как начинался Еврохоккейтур. И все цифры статистики, все многочисленные турнирные таблички прошли через мою голову и моё сердце. И за все эти годы я точно понял, что поговорка «Как год начнёшь – так его и проведёшь» в вопросе Евротура действует для нашей сборной неукоснительно. И я хорошо помню, что все четыре раза в новейшей истории мы побеждали на чемпионате мира после того, как в одну калитку выигрывали весь Евротур. Конечно, поскольку Евротуры мы выигрывали чаще, нежели чемпионаты мира, хорошие и даже отличные результаты на Евротуре отнюдь не гарантировали нам последующий успех на чемпионате мира.

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Но никогда чемпионат мира не выигрывался после невнятных результатов на Евротуре. Тогда, наоборот, мы проходили весь Евротур на одном дыхании, выигрывая его даже не просто досрочно, а ещё на третьем этапе из четырёх, и золото чемпионата мира становилось вишенкой на этом праздничном торте. А вот когда наша сборная, кто бы её ни тренировал, начинала буксовать ещё на Кубке Карьяла, то и её весенние перспективы сразу же обнулялись.



Если исходить из этой точки зрения (а другой за более чем четвертьвековую историю Евротура я не видел), то ничего хорошего нам в этом сезоне на чемпионате мира не светит. Поскольку сборная числится «почти молодёжной», то и на молодёжном чемпионате мира, который начнётся уже совсем скоро, с такой командой и таким тренером нам тоже делать нечего. Мы знаем, как должна играть молодёжка на Кубке Карьяла, видели год назад. А нынче у нас что-то мутное и совершенно непонятное, нечто среднее между «Куньлунем» и «Адмиралом». Даже ХК «Сочи» по сравнению с этой сборной смотрится куда живее и веселее. Поэтому никаких проблем у шведов во втором туре с этой невнятной командой не будет. Шведы ничуть не слабее финнов и обыграют наших достаточно спокойно, в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы».

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