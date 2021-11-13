Босния и Герцеговина — Финляндия: ставка Максима Калиниченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации чемпионата мира — 2022 Босния и Герцеговина — Финляндия.

Ставка: ничья за 3.58.

«В матче отбора на ЧМ-2022 в Катаре сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии. Это матч двух соседей по турнирной таблице, которые пока не выходят из группы. Они отстают от Украины со второй строчки всего на пару очков.



Это, конечно, очень непростая группа. Сразу три команды претендуют на второе место. Да и Франция с первой строчки пока себе ничего не гарантировала – от украинцев она отрывается всего на три очка. Но борьба за второе место будет более ожесточённая. В общем-то, многое уже может решиться в этом, предпоследнем туре.



Сейчас, в первую очередь для Украины, важно, чтобы никто из этой пары в очном матче не выиграл. Ничья будет самым лучшим раскладом. Тем более что обе сборные выступают нестабильно. Босния в последних матчах несколько раз сыграла вничью. А Финляндия пару раз даже проиграла.



Но для самих участников этого противостояния это важнейшая игра. Очки им нужны как воздух, чтобы продолжать бороться за выход из группы. Обе команды, я считаю, достаточно сильны, чтобы ещё иметь теоретические шансы на выход.



Боснийцы играют дома. Это может им морально помочь. Финны же, как обычно, играют организованно и собранно. Думаю, Финляндия сильно разбежаться своему сопернику не даст. Но на обе команды будет давить важность итогового результата. Думаю, это скажется на игре.



Я считаю, что та ничья, которой ждут украинцы, реальна. Так что предлагаю поставить здесь на ничейный исход. Не знаю, кто из них точно победит. Может, фортуна качнётся и туда, и туда. Повторюсь, здесь встречаются две равные команды».

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