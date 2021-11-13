Хорватия — Россия: прогноз Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на отборочный матч чемпионата мира — 2022 Хорватия — Россия.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.

«Россияне лидируют в отборочном этапе, заработав уже 22 балла, правда, для сохранения прямого попадания на мундиаль сегодня необходимо набирать очки. Ещё в октябре получилось выиграть важнейшее противостояние со Словенией (2:1), а в матче с Кипром (6:0) команда закрепила результат.



На мой взгляд, сегодня будет достаточно тяжело нашей сборной, но мотивация просто зашкаливает. Команда находится в прекрасной форме, при Валерии Карпине выиграно пять из шести матчей.



Хорваты тоже достаточно неплохи, правда, в позапрошлом туре сенсационно оступились. Они не смогли сломить сопротивление Словакии (2:2), причём пришлось дважды отыгрываться. В предыдущем матче хорватская сборная оторвалась на скромной Мальте, выиграв со счётом 7:1.



По моему мнению, хозяевам поля сегодня тоже придётся несладко, пусть мне и достаточно симпатичен футбол, который демонстрирует Хорватия. Думаю, все понимают, что один гол может решить судьбу путёвки, так что никто рисковать не станет».

Прогноз Василия Уткина на матч Хорватия — Россия.

Где смотреть матч Хорватия — Россия?

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